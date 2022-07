Schacht Konrad: Umladehalle für Atommüll-Endlager wird gebaut Stand: 29.07.2022 14:37 Uhr Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat den Auftrag für den Bau einer Umladehalle für radioaktive Abfälle im geplanten Endlager Schacht Konrad vergeben. Ein "Meilenstein", so die BGE.

Die Umladehalle mit angeschlossener Pufferhalle sei mit einer Länge von 140 Metern das größte zu errichtende Gebäude, erklärte die BGE am Freitag. Der Bau in Salzgitter soll rund 137 Millionen Euro kosten. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2023 geplant, 2025 soll das Gebäude fertig sein. Darin sollen die angelieferten Behälter mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen radiologisch überprüft und für den Transport in den unterirdischen Einlagerungsschacht vorbereitet werden. Die Endlagerung soll 2027 den Betrieb beginnen.

VIDEO: 500 Menschen umstellen Gelände von Schacht Konrad (22.05.2022) (2 Min)

Streit um Genehmigung für Schacht Konrad

Schacht Konrad ist für bis zu 303.000 Kubikmeter Atommüll genehmigt. Die atomkraftkritische Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad, Umweltverbände und Bürgerinitiativen haben allerdings das Land Niedersachsen aufgefordert, die Genehmigung zu widerrufen, da sie auf nicht mehr aktuellen Plänen beruhe. Das Landesumweltministerium in Hannover prüft den Antrag derzeit.

Weitere Informationen Endlager Schacht Konrad: Kommunalpolitiker fordern Baustopp Knapp 20 Bürgermeister und Landräte haben eine Resolution gegen das Atommüllendlager in Salzgitter unterzeichnet. (28.06.2022) mehr Bergung von Asse-Atommüll: Raumordnungsverfahren startet Für die Rückholung sind ein Zwischenlager und weitere Anlagen bei Remlingen geplant. Streit gibt es um den Standort. (15.07.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft