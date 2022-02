Stand: 18.02.2022 09:23 Uhr Satirepreis "Göttinger Elch" geht 2022 an Eugen Egner

Der Satirepreis "Göttinger Elch" geht in diesem Jahr an den Multikünstler Eugen Egner. Er erhält die Auszeichnung nach Angaben der Jury für sein Lebenswerk. "Eugen Egner ist der Erfinder zuvor nie erblickter, der Schöpfer zuvor nie erdachter anderer Welten, der Großmeister der phantasievollen Groteske und der grotesken Phantastik", erklärte die Jury am Donnerstag. Egners traumhaft skurrile Schreib- und Zeichenkunst sei "ein Spiel ohne Grenzen, dem die Wirklichkeit zum Spielzeug wird". Egner wurde 1951 geboren und lebt in Wuppertal. Der Preis ist mit 3.333 Euro und einer silbernen Elch-Brosche dotiert. Die Übergabe soll am 9. April im Deutschen Theater Göttingen stattfinden. Egner ist der 25. "Elch"-Preisträger.

