Sanierung des Welfenschlosses hat begonnen

Es ist das größte Fachwerk-Schloss Norddeutschlands: das Welfenschloss in Herzberg am Harz. Zugleich ist es ein bedeutender Ort der niedersächsischen Geschichte. Hier wurde etwa Kurfürst Ernst August geboren, der Vater von Georg I., der vor rund 300 Jahren zum König von England gekrönt wurde. Inzwischen ist das Fachwerk-Schloss verfallen, seit Jahren wurde nicht saniert. Doch am Montag haben Instandsetzungsarbeiten begonnen. Dafür hat das Land für die nächsten zwei Jahre 7,5 Millionen Euro bereitgestellt. Insgesamt schätzt es die Kosten auf 20 Millionen Euro.

Insekten, Schwamm, Schimmel

Seit rund 20 Jahren steht beispielsweise der etwa 200 Jahre alte Marstallflügel des Schlosses leer. "Das Gebäude wurde nicht mehr genutzt, nicht beheizt", sagt Marcus Rogge vom niedersächsischen Baumanagement. "Dann haben natürlich Feuchtigkeit und auch Schädlinge, Schwamm, Schimmel, aber auch Insekten freie Bahn", sagt er. Unterdessen arbeiten Zimmerer im Uhrenturm. Dort hat das Fachwerk stark gelitten. Bei der letzten Sanierung in den Neunzigerjahren wurden falsche Baumaterialien verwendet, sagt Zimmerer Jonas Tegges - Fichte statt Eiche für die Balken, Schlackestein statt Lehmziegel für das Gefache. Und nicht nur das: "Die Arbeiter haben um das Fachwerk herum ein Fugendichtband eingebaut. Dadurch konnte Wasser nicht wieder hinaus diffundieren."

Restaurator arbeitet Holzfiguren auf

Ein Holzrestaurator hat außerdem eine Werkstatt eingerichtet, um die Holzfiguren aus dem 15. Jahrhundert, die den Uhrenturm zieren, aufarbeiten zu können. Christoph Jarzepski muss alle Schadstellen herausschnitzen und fachgerecht die fehlenden Teile ersetzen. All diese Arbeiten dauern. Im kommenden Jahr sollen der Uhrenturm mit seinen Holzfiguren und der vermoderte Marstallflügel fertig sein. Anschließend sollen die anderen Flügel des Welfenschlosses saniert werden.

