Salzgitter zieht die Notbremse - Präsenzunterricht fällt aus Stand: 18.03.2021 09:21 Uhr Angesichts vieler Neuinfektionen und einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz fällt an den Schulen in Salzgitter ab Montag der Präsenzunterricht aus. Die Entscheidung des Krisenstabs gilt bis zu den Osterferien.

Betroffen sind alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, sollen durch die Maßnahme nicht nur Begegnungen im Unterricht, sondern auch auf dem Schulweg oder in den Pausen verhindert werden, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU). Ausgenommen davon seien anstehende mündliche, schriftliche oder praktische Prüfungen in Präsenz.

Inzidenzwert hat sich auf 220 verdoppelt

In Salzgitter hat sich der Inzidenzwert in weniger als einer Woche verdoppelt - auf jetzt knapp 220. "Der Inzidenzanstieg lässt sich nicht auf ein Ausbruchsgeschehen eingrenzen. Klar ist aber, dass zahlreiche Infektionsfälle aus Familien und auch aus familiären Zusammenkünften kommen, die dann in Einrichtungen wie unsere Schulen getragen werden", sagte Klingebiel.

Kontrollen: Weniger Verwarnungen, mehr Bußgelder

Zudem hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der auf Parkplätzen das Tragen von Masken zur Pflicht gemacht wird. Betroffen sind die Parkplätze am Nord- West- (Wasserskianlage) und Ostufer des Salzgittersees sowie in Lichtenberg am Burgberg-Parkplatz. Dort sei es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen. "Um das Infektionsgeschehen zu stoppen, werden die geltenden Regelungen durch den personell verstärkten Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei vermehrt kontrolliert. Dabei werden wir weniger mit Verwarnungen und mehr mit Bußgeldern arbeiten", sagte Klingebiel.

