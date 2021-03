Stand: 18.03.2021 08:16 Uhr Salzgitter zieht die Notbremse - Präsenzunterricht fällt aus

Angesichts vieler Corona-Neuinfektionen fällt an allen Schulen in Salzgitter ab Montag der Präsenzunterricht aus. Durch die Maßnahme sollen nicht nur Begegnungen im Unterricht, sondern auch auf dem Schulweg oder in den Pausen verhindert werden, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU). Die Entscheidung des Krisenstabs gelte vorerst bis zu den Osterferien. In Salzgitter hat sich der Inzidenzwert in weniger als einer Woche verdoppelt - auf jetzt knapp 220.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.03.2021 | 06:30 Uhr