Stand: 22.06.2022 20:59 Uhr Salzgitter erwartet Milliardengewinn - wenn das Gas reicht

Die starke Stahlnachfrage und die hohen Preise bescheren Salzgitter in diesem Jahr voraussichtlich einen Rekordgewinn. Der niedersächsische Stahlkonzern erwartet 2022 nun einen Gewinn von 1 bis 1,2 Milliarden Euro vor Steuern, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Es zeichne sich ein "herausragendes" Halbjahresergebnis ab. Dabei rechne man für das zweite Halbjahr aber mit einem Rückgang der zuletzt ungewöhnlich hohen Margen, nachdem sich die Stahlpreise stabilisiert hätten. Bisher hatte Salzgitter 750 bis 900 Millionen Euro Gewinn vor Steuern in Aussicht gestellt. Voraussetzung für den Milliardengewinn sei aber, dass die Energie- und Rohstoffpreise nicht weiter stiegen und Erdgas uneingeschränkt für die Produktion verfügbar bleibe, hieß es in der Mitteilung. Russland hat die Gas-Importe nach Deutschland zuletzt stark gedrosselt.

