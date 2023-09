Stand: 09.09.2023 12:17 Uhr Salzgitter: Zwei Messerangriffe binnen weniger Stunden

Nach zwei Messerangriffen binnen weniger Stunden in Salzgitter ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Samstagfrüh wurde gegen 2 Uhr ein 20-Jähriger im Stadtteil Thiede von zwei Tätern angegriffen und mit einem Messer im Gesicht verletzt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind unklar, so eine Sprecherin. Bereits am Freitagabend war es gegen 18.40 Uhr im Stadtteil Lebenstedt zu einem weiteren Messerangriff gekommen, nachdem ein Streit unter drei Männern eskalierte. Ein 38-Jähriger habe zunächst Pfefferspray eingesetzt, daraufhin soll ein Gleichaltriger ihn mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, hieß es. Mögliche Zeugen der beiden Angriffe sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05341) 189 70 melden.

