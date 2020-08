Stand: 11.08.2020 14:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Salzgitter: Wasser entnehmen und grillen verboten

Salzgitter verbietet ab sofort, Wasser aus Flüssen und Seen zu entnehmen. Ausgenommen sei die Entnahme mit gültiger Erlaubnis. Gründe sind laut Stadt die anhaltende Trockenheit und die geringen Niederschläge. Zudem ist wegen erhöhter Brandgefahr bis auf Weiteres das Grillen in Park- und Grünanlagen nicht erlaubt. In der vergangenen Woche hatte bereits der Landkreis Wolfenbüttel untersagt, Wasser aus Flüssen oder Bächen zu pumpen.

