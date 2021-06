Stand: 10.06.2021 10:20 Uhr Salzgitter: Mutmaßlicher Serienbrandstifter gefasst

Die Polizei in Salzgitter hat einen mutmaßlichen Serienbrandstifter gefasst. Der 26-Jährige wird verdächtigt, seit 2019 mindestens 24 Brände in Salzgitter gelegt zu haben. Dabei soll es sich vornehmlich um Kellerbrände in Mehrfamilienhäusern gehandelt haben. Die jüngsten beiden Taten soll er in der Nacht zu Dienstag begangen haben. Polizisten nahmen den Verdächtigen in Tatortnähe fest. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in U-Haft.

