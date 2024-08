Stand: 28.08.2024 12:39 Uhr Salzgitter: Leiche nach Feuer in Gartenlaube entdeckt

In einer Kleingartenanlage in Salzgitter ist nach einem Brand eine Leiche entdeckt worden. Die Identität der verstorbenen Person ist bislang unbekannt, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Nachfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Weshalb das Feuer in der Laube eines Kleingartenvereins am Dienstag ausbrach, muss ebenfalls noch ermittelt werden. Unklar sei auch, warum sich die Person in der Laube aufhielt und ob sie durch das Feuer ums Leben gekommen ist. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit die genauen Umstände. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem eine Obduktion angeordnet.

