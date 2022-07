Stand: 02.07.2022 11:16 Uhr Salzgitter: Ladendieb verletzt Mitarbeiter mit Kopfstoß

In Salzgitter hat am Freitag ein mutmaßlicher Ladendieb einen Mitarbeiter verletzt. Der Mann soll zuvor in einem Einzelhandelsgeschäft in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt Hifi-Zubehör gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, wurde er von Mitarbeitern des Geschäfts angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs verletzte der mutmaßliche Dieb einen der Mitarbeiter mit einem Kopfstoß. Der Ladendieb wurde anschließend bis zum Eintreffen der Polizei von den anderen Mitarbeitern festgehalten.

