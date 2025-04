Salzgitter: Kleinflugzeug stürzt über Werksgelände ab - zwei Tote Stand: 13.04.2025 13:15 Uhr In Salzgitter ist heute ein Kleinflugzeug über dem Werksgelände der Salzgitter AG abgestürzt. Der Pilot des Flugzeugs und sein Co-Pilot sind nach Angaben der Polizei bei dem Absturz ums Leben gekommen.

Der 55 Jahre alte Pilot und sein 56 Jahre alter Begleiter stammten beide aus Salzgitter. Wie ein Sprecher der Polizei dem NDR Niedersachsen bestätigte, ist das Kleinflugzeug heute Vormittag gegen 10 Uhr abgestürzt. Der Flieger war demnach vom Flugplatz Salzgitter-Drütte gestartet und dann nach kurzem Flug über dem östlichen Teil des Werksgeländes der Salzgitter AG abgestürzt. Der Grund für den Absturz ist unklar.

Absturzort soll untersucht werden

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr. Das Flugzeug sei zwischen zwei Hallen in eine Art Schuppen gestürzt und in Brand geraten. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Produktion in der Salzgitter AG musste einem Werkssprecher zufolge nicht gestoppt werden. Im Laufe des Tages soll sich die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung den Absturzort ansehen.

