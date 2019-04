Stand: 09.04.2019 07:32 Uhr

Salzgitter: Kein Wasser nach Brand in Altstadt

Bei einem Brand in Salzgitter ist am Montag ein Wohn- und Geschäftshaus ausgebrannt. Das Feuer war am Abend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Das Fachwerkhaus drohte einzustürzen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, brach zeitweise die Trinkwasserversorgung im Stadtteil Salzgitter-Bad zusammen. Die Feuerwehr benötigte ungefähr 6.000 Liter Wasser pro Minute, um das Großfeuer zu löschen. Probleme machten zudem etwa 100 Schaulustige, die sich das Feuer aus nächster Nähe anschauen wollten und Handyvideos drehten. Die Polizei sperrte die Altstadt daraufhin ab.

Salzgitter: Fachwerkhaus steht in Flammen 09.04.2019 08:30 Uhr Am Montagabend ist in der Altstadt von Salzgitter der Dachstuhl eines Fachwerkhauses abgebrannt. 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Feuer bis spät in die Nacht löschen.







