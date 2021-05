Stand: 05.05.2021 08:21 Uhr Salzgitter: "Geisterräder" machen auf Unfälle aufmerksam

In der Region Braunschweig sind heute zahlreiche weiße "Geisterräder" zu sehen. Mit den weiß lackierten Fahrrädern soll an Männer und Frauen erinnert werden, die auf Fahrrädern verletzt oder getötet wurden. So hat beispielsweise die Polizei Salzgitter an sechs Stellen weiße Räder aufgestellt. Sie sollen zudem alle Verkehrsteilnehmer ermuntern, sich mit Unfallursachen zu beschäftigen. Neben Geisterfahrern im Auto gebe es auch viele Geisterradfahrer, die Unfälle verursachen, weil sie die falsche Seite nutzen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.05.2021 | 06:30 Uhr