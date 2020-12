Stand: 07.12.2020 12:23 Uhr Salzgitter: Geburtenrate deutlich über Landesdurchschnitt

Frauen in der Stadt Salzgitter bekommen statistisch gesehen mit die meisten Kinder in Niedersachsen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik hervor. Demnach bekommen Frauen in Salzgitter durchschnittlich 1,96 Kinder. Der Wert liegt deutlich über der sogenannten Geburtenziffer für Niedersachsen von 1,60. Im Landkreis Göttingen liegt diese bei 1,31 - dies ist einer der niedrigsten Werte im Bundesland.

