Stand: 27.11.2023 11:41 Uhr Salzgitter: Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Salzgitter sind fünf Menschen verletzt worden. Sie hatten nach Angaben der Polizei zu viel Rauchgas eingeatmet. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Das Feuer war am Sonntagabend im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. In dem Gebäude in Salzgitter-Fredenberg leben fast 40 Menschen.

