Stand: 24.09.2020 14:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Salzgitter: Erste Professorin für Radverkehr

Die bundesweit erste Professorin für Radverkehrsmanagement nimmt in Salzgitter ihre Arbeit auf. Jana Kühl habe den Ruf angenommen und werde zum 1. November an die Ostfalia Hochschule wechseln, teilte die Bildungseinrichtung am Donnerstag mit. Die Professur öffne tolle Möglichkeit, planerische Antworten für bedeutende Radverkehrsfragen zu finden, sagte die 35-Jährige, die privat fünf Fahrräder besitzt. Finanziell gefördert wird die Professur vom Bundesverkehrsministerium. Insgesamt sollen an sieben bundesdeutschen Hochschulen Professuren für Radverkehr eingerichtet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2020 | 13:00 Uhr