Stand: 22.10.2020 07:15 Uhr Salzgitter: Drei bewaffnete Männer rauben Spielhalle aus

In Salzgitter-Lebenstedt haben am späten Mittwochabend drei unbekannte Täter eine Spielhalle überfallen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin forderten die mit einer Pistole und einem Schlagstock bewaffneten Männer gewaltsam die Herausgabe von Bargeld. Der Betreiber der Spielhalle wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Die Täter konnten mit ihrer Beute fliehen.

