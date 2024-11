Stand: 25.11.2024 10:56 Uhr Salzgitter: Betrunkener will Betrunkenem nach Unfall helfen

Zwei betrunkene Autofahrer haben in der Nacht zum Sonntag die Polizei in Salzgitter-Bad beschäftigt: Zunächst war ein 38-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit einem Steinpoller kollidiert. Ein Atemalkoholtest habe 1,39 Promille ergeben, so die Polizei. Ihren Angaben nach hatte zuvor außerdem ein weiterer Mann versucht, das Unfallfahrzeug zu bergen - nach Angaben eines Zeugen zunächst mit einem Transporter. Als dies nicht geklappt habe, habe der 29-Jährige einen Lkw geholt und einen neuen Versuch gestartet, so die Polizei. Auch der Helfer weckte den Argwohn der Beamten. Es stellte sich heraus, dass auch er Alkohol getrunken hatte - der Atemalkoholtest ergab 1,80 Promille. Die Polizei entnahm den beiden Männern Blutproben, Strafverfahren wurden ebenfalls eingeleitet.

