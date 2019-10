Stand: 06.10.2019 11:50 Uhr

Salzgitter: Autobahn 7 bis Montag voll gesperrt

Die Autobahn 7 zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Abfahrt Derneburg-Salzgitter bleibt auch am Sonntag weiter voll gesperrt. Bei Derneburg waren am Freitag Fahrbahnschäden festgestellt worden. Auf einer Länge von etwa zehn Metern hat sich die Fahrbahn um gut 20 Zentimeter abgesenkt. Die Sanierungsarbeiten verzögern sich. Wann die Autobahn dort wieder frei ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Bauarbeiten werden vermutlich mindestens den ganzen Montag dauern, weil die beauftragte Straßenbaufirma für das Wochenende keine einsatzbereiten Mitarbeiter gefunden habe, sagte Eike Deutschländer von der Autobahnpolizei Hildesheim NDR 1 Niedersachsen. Die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" hat am Sonnabend ein "Verkehrschaos im Landkreis" beobachtet. Polizei und die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen raten Autofahrern, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Jederzeit zum Nachhören 09:51 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:51 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.10.2019 | 08:00 Uhr