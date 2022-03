Stand: 21.03.2022 08:29 Uhr Salzgitter AG will Aktionären Dividende zahlen

Die Salzgitter AG stellt heute ihre Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Ende Februar hatte Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern aufgrund vorläufiger Zahlen bereits eine Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet - und für 2021 einen Vorsteuergewinn von etwas mehr als 700 Millionen Euro bekannt gegeben. In den beiden Jahren zuvor hatte das Unternehmen Verluste gemacht. Das Unternehmen kündigte an, seine Aktionäre am Gewinn direkt beteiligen zu wollen. Pro Aktie soll es eine Dividende von 75 Cent geben. Nach Angaben des Unternehmens ist es die höchste seit 2008.

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur