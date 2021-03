Stand: 15.03.2021 14:35 Uhr Salzgitter AG macht im Corona-Jahr deutlichen Verlust

Bei der Salzgitter AG hat die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen geführt. Der Stahlkonzern schloss das Jahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von knapp 200 Millionen Euro ab. Wegen des zeitweisen Produktionsstillstands in der Autoindustrie brachen vor allem im zweiten und dritten Quartal Aufträge und Umsätze ein. Positiv wirkte sich dagegen aus, dass sich der Bausektor vergleichsweise schnell wieder erholte. Um das Krisenjahr durchzustehen, hat der Konzern Investitionen zurückgestellt und Kosten gesenkt, so wurden auch rund 750 Arbeitsplätze abgebaut. In den kommenden anderthalb Jahren sollen weitere 300 Stellen wegfallen. Für 2021 rechnet die Salzgitter AG wieder mit einem Gewinn in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro.

