Stand: 17.10.2020 17:10 Uhr Salzgitter AG bekommt neuen Vorstandsvorsitzenden

An der Spitze des Stahlherstellers Salzgitter AG steht im kommenden Sommer ein Wechsel an. Wie das Unternehmen am Sonnabend mitteilte, geht der Vorstandsvorsitzende Heinz Jörg Fuhrmann Ende Juni in den Ruhestand. Der Aufsichtsrat hat den Angaben zufolge Gunnar Groebler zu seinem Nachfolger ab dem 1. Juli 2021 berufen. Der Diplom-Ingenieur ist zurzeit bei Vattenfall beschäftigt. Nach Angaben des schwedischen Energiekonzerns ist Groebler, 1972 geboren, bereits seit 1999 im Unternehmen. Er ist im Konzernvorstand für das Geschäftsfeld Windkraft zuständig

Schwierige Zeiten für Salzgitter AG

Die Salzgitter AG steckt in einer schwierigen Phase. Das Unternehmen gehört zu denen, die stark unter der Corona-Krise leiden. Im ersten Halbjahr 2020 hat der Stahlkonzern ein massives Minus eingefahren.

VIDEO: Die Stahlkocher (29 Min)

Weitere Informationen Salzgitter AG macht wegen Corona Millionenverlust Besonders hart war dem Konzern zufolge der Auftragseinbruch aus der Autobranche. (12.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: Die Nordreportage | 14.10.2020 | 18:15 Uhr