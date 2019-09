Stand: 24.09.2019 21:47 Uhr

Salpetersäure ausgetreten: A2 über Nacht gesperrt

Ein schwerer Unfall sorgt weiterhin für massive Probleme auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig-Watenbüttel. Die seit Dienstagmorgen geltende Sperrung der Autobahn in beide Richtungen wird voraussichtlich bis zum Mittwochmorgen andauern. Grund seien Bergungsarbeiten und anschließende Fräs-Arbeiten an der Fahrbahn. Dies teilte die Autobahnpolizei Braunschweig am Dienstagabend dem NDR mit. Auch in Folge von weiteren Unfällen im Stau war es zuvor zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. Betroffen waren auch die Umleitungen und die Ausweichstrecken.

36 Menschen mussten dekontaminiert werden

Vier Lastwagen waren der Polizei zufolge an dem Unfall in Fahrtrichtung Berlin beteiligt, darunter ein Gefahrgut-Transporter, aus dem Salpetersäure austrat. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden, sagte Polizeisprecher Stefan Weinmeister NDR 1 Niedersachsen. Allerdings mussten aufgrund des Säureaustritts 36 Menschen, darunter Polizisten, Feuerwehrleute, Lkw-Fahrer und Pressevertreter dekontaminiert und in Krankenhäuser gebracht werden.

Nur geringe Säure-Konzentration in der Luft

Am Dienstagvormittag hatte die Polizei zunächst vorsorglich gewarnt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer in der Nähe des Unfalls, sollten ebenfalls die Fenster schließen und Klimaanlagen ausschalten. Die Warnung wurde wenig später wieder aufgehoben. Die Konzentration in der Luft sei sehr gering gewesen, betonte der Polizeisprecher. Bei der ausgetretenen Salpetersäure handelt es sich um eine farblose, stark riechende und stark ätzende Flüssigkeit. Die giftigen Dämpfe können Schleimhäute reizen und Husten und Halsschmerzen verursachen. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen. Mit anderen Stoffen kann Salpetersäure zudem heftige Reaktionen auslösen.

Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren mit den Aufräumarbeiten auf der A2 beschäftigt, wegen der gefährlichen Säure teils in Chemikalienschutzanzügen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sollte der leckgeschlagene Behälter abgepumpt werden, um eine weitere Ausbreitung der Salpetersäure zu verhindern.

Vier verletzte Lkw-Fahrer

Bei dem eigentlichen Unfall wurden vier Lastwagenfahrer verletzt. Verursacher war nach Polizeiangaben ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer. Dieser habe gegen 8 Uhr einen Stau übersehen und sei mit seinem Sattelzug zunächst gegen den stehenden Gefahrgut-Transporter geprallt und habe diesen im Anschluss auf zwei weitere Lkw geschoben. Der 62 Jahre alte Fahrer des Gefahrgut-Transporters und der 48-jährige Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Folgeunfälle im Stau

Im Stau kam es zu mehreren Folgeunfällen. Bei einem Zusammenstoß in Höhe Hämelerwald wurden drei Menschen verletzt. Bei einem weiteren Unfall mit Lkw-Beteiligung kippte ein Sattelschlepper um und lag quer auf allen drei Fahrstreifen.

