Stand: 13.05.2024 12:39 Uhr Saisonstart für den Brockengarten im Harz

Der Brockengarten hat seine Pforte am Montag zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet. Bis zum Herbst können Besucherinnen und Besucher die Anlage auf dem Gipfel des höchsten Berges im Harz besichtigen. Der Eintritt ist frei. Einiges blühe schon, so Leiterin Katja Osterloh. Dazu gehöre die Brockenanemone, die bundesweit nur auf dem Brocken zu finden ist. Insgesamt wachsen im Brockengarten rund 1.500 Pflanzen aus allen Hochgebirgen der Welt. Den rund 5.000 Quadratmeter großen Schau- und Versuchsgarten gibt es seit 1890. Zum Schutz seltener und vom Aussterben bedrohter Pflanzen kooperieren die Botaniker mit den Universitäten in Halle (Saale) und Göttingen.

