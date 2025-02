SPD verliert in Hochburgen in Südost-Niedersachsen Stimmen Stand: 24.02.2025 09:01 Uhr In sieben Wahlkreisen in Südost-Niedersachsen waren über 1,2 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimmen zur Bundestagswahl abzugeben. In einigen Wahllokalen gingen zeitweise die Stimmzettel aus.

Im Südosten Niedersachsens setzt sich der bundesweite Trend fort. Die SPD muss große Stimmenanteile einbüßen, die CDU kann dazu gewinnen. Auch die AfD kann große Gewinne einfahren. Bei den Direktkandidaten ist das Rennen zwischen SPD und CDU dagegen meist deutlich enger gewesen.

VIDEO: Bundestagswahl: Der Stand in Niedersachsen (23.02.2025) (1 Min)

SPD bricht ein und verliert Hochburgen an die CDU

Besonders bitter dürfte für die Sozialdemokraten das schlechte Ergebnis in den traditionell roten Wahlkreisen im Südosten sein. In fast jedem Wahlkreis der Region konnte die CDU die meisten Zweitstimmen holen. So auch in der traditionellen SPD-Hochburg Salzgitter-Wolfenbüttel, dem Wahlkreis von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Auf nicht einmal 25 Prozent kommen die Sozialdemokraten, nachdem sie 2021 hier noch fast 37 Prozent der Zweitstimmen holen konnten. Die einzige, wenn auch knappe, Ausnahme gibt es in Braunschweig. Mit nur 36 Stimmen Vorsprung konnte sich die SPD hier durchsetzten.

Sozialdemokraten liefern sich enges Rennen und fordern personelle Konsequenzen

Im Wahlkreis 52 hat es ein enges Rennen beim Kampf um das Direktmandat gegeben. Nach Ende der Auszählung landete die SPD nur gut 170 Stimmen vor der CDU. SPD-Kandidatin Frauke Heiligenstadt zeigt sich trotz Gewinn des Direktmandats kritisch: "Das ist bundesweit das schlechteste Ergebnis in der SPD-Geschichte, da müssen wir erstmal intensiv drüber reden und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch personell", so Heiligenstadt. Einen kleinen Grund zur Freude könnte es bei der SPD im Südosten dennoch geben: In fünf der sieben Wahlkreise konnte sie das Direktmandat holen.

Ergebnisse aus den Wahlkreisen im Bereich Braunschweig/Göttingen

Knappe Wahlzettel wegen "Rekord-Beteiligung"

Bundesweit gab es eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2021 - so auch in Braunschweig. "Ein gutes Zeichen für die Demokratie, eine Rekordwahlbeteiligung. Das heißt, die Menschen interessieren sich, das heißt, den Menschen ist nicht egal, was mit ihrem Gemeinwesen passiert", sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD). Die hohe Beteiligung machte sich in einigen Wahllokalen bemerkbar. Im Wahlkreis 53 in Göttingen gingen zeitweise die Stimmzettel zuneige. "Zwischenzeitig war es knapp, aber wir konnten alles retten", sagte die Leiterin des Wahlkreisbüros. In Walkenried mussten demnach einige Wahlberechtigte warten, bis wieder genug Stimmzettel da waren.

AfD verdoppelt Stimmanteil - auch im Südosten

Die Wahlumfragen prophezeiten schon Wochen vor der Wahl ein gutes Abschneiden der AfD. Auch im Südosten Niedersachsens konnte sie ihre Ergebnisse zum Teil verdoppeln. Im Wahlkreis Hameln-Pyrmont - Holzminden kommt sie auf über 21 Prozent, nachdem sie hier 2021 nur knapp neun Prozent holen konnte. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg. Die AfD springt hier auf 22 Prozent, nachdem sie 2021 9,5 Prozent holen konnte. Lediglich in den studentisch geprägten Wahlkreisen Göttingen und Braunschweig blieb die Partei deutlich unter dem Bundesergebnis.

Linkspartei kann bundesweit Grünen- und SPD-Wähler für sich gewinnen

In allen sieben Wahlkreisen schaffte Die Linke es über die Fünf-Prozent-Hürde, mancherorts übertraf sie ihr Bundesergebnis sogar deutlich. In Göttingen und Braunschweig kam sie sogar auf über zehn Prozent. Gejubelt hat zum Beispiel Cem Ince aus Salzgitter von den Linken, der auf der Landesliste auf Platz 2 steht - er wird höchstwahrscheinlich in den Bundestag einziehen.

SPD verliert Göttinger Direktmandat nach 30 Jahren

So etwas wie eine kleine Wahlsensation gab es im Wahlkreis Göttingen. Erstmals seit 1994, als Rita Süssmuth zuletzt direkt für die CDU in den Bundestag einzog, könnte mit Fritz Güntzler wieder ein CDU-Mann das Direktmandat holen. Er landete mit gut 29 Prozent der Erststimmen deutlich vor seinem SPD-Kontrahenten Thorsten Heinze, der 25,6 Prozent einfahren konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 23.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU Bundestagswahl Braunschweig Göttingen Wolfsburg Salzgitter