Stand: 11.04.2019 23:04 Uhr

SEK-Einsatz in Salzgitter - ein Toter

Beim Einsatz von Spezialkräften ist am Donnerstag in Salzgitter ein Mann gestorben. Die genauen Todesumstände seien noch unklar, sagte ein Sprecher NDR.de am späten Abend. Den Beamten zufolge war die Polizei über den Notruf wegen einer Person mit Schussverletzung alarmiert worden. Als sie an dem Mehrfamilienhaus ankamen, wurden sie von einem Mann mit einer Waffe angegriffen, der sich verbarrikadiert hatte. Hinzugerufene Spezialkräfte wurden beim Eindringen in die Wohnung ebenfalls bedroht. "Es kam zu einer Schussabgabe auf den Mann", sagte ein Ermittler.

SEK-Einsatz: Viele Fragen offen

Trotz umgehender medizinischer Versorgung sei der Mann gestorben. Warum er die Beamten angegriffen hat, sei noch unklar. Hinweise auf Sprengstoffe in der Wohnung hätten sich nicht bestätigt. Ob es sich bei der verletzt gemeldeten Person um den später Verstorbenen handelt, konnte der Beamte nicht sagen. Der Einsatz hatte sich über Stunden gezogen. Die Polizei hielt die Wohnanlage im Stadtteil Fredenberg weiträumig abgeriegelt.

