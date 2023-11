SEK-Einsatz an Gymnasium in Salzgitter: Polizei gibt Entwarnung Stand: 14.11.2023 14:34 Uhr Die Polizei hat den Großeinsatz an einem Gymnasium in Salzgitter am Dienstagmittag beendet. Weder eine Waffe noch ein Verdächtiger wurden entdeckt. Handelte es sich um eine Falschmeldung?

Das will die Polizei nach Angaben eines Sprechers nun klären. Die Ermittlungen würden umfangreich, kündigte der Sprecher an. Geklärt werden müsse etwa, wie es zu dem Hinweis auf eine mögliche Gefährdung kam. Unklar war zunächst, von wem der Hinweis stammte. Der Großeinsatz war am Dienstag gegen 8.30 Uhr aufgrund einer Zeugenaussage ausgelöst worden. Die Person hatte angegeben, vor der Schule gesehen zu haben, dass ein Schüler in seinem Rucksack eine Schusswaffe habe und damit ins Gebäude gegangen sei.

Polizei hat Schule systematisch durchsucht

Die Polizei eilte daraufhin mit einem großen Kräfteaufgebot zu dem Gymnasium im Stadtteil Salzgitter-Bad, in dem sich etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 100 Lehrkräfte aufhielten. In einem Informationsschreiben teilte der Schulleiter den Eltern am Morgen mit, dass ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort ist und das Gebäude nach einer Person mit Waffe durchsucht. Einsatzkräfte suchten das Gebäude systematisch ab, auch ein Suchhund war vor Ort. Am frühen Nachmittag beendete die Polizei den Einsatz: Weder eine verdächtige Person noch eine Waffe seien aufgefunden worden, teilten die Ermittler mit. Es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, sagte ein Sprecher.

Alarm am Gymnasium: Ein Kind mit Schock ins Krankenhaus

Schon kurz zuvor gab es Entwarnung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums. Alle befänden sich in Sicherheit, teilte die Polizei um kurz vor 12 Uhr bei X, vormals Twitter, mit. Die Schülerinnen und Schüler waren zuvor ebenfalls überprüft und einzeln oder in kleinen Gruppen aus dem Schulgebäude gebracht worden. Ein Kind erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Im Verlauf des Einsatzes hatte die Polizei Gerüchten über angebliche Schüsse in dem Gebäude widersprochen, die in sozialen Medien verbreitet worden waren. Dies sei nicht richtig.

