Stand: 12.04.2019 07:52 Uhr

SEK-Einsatz: Mann erschossen, Leiche entdeckt

Bei einem Polizeieinsatz in Salzgitter ist ein Mann ums Leben gekommen. Er hatte sich am Donnerstag mit einer Schusswaffe in einer Wohnung im Stadtteil Fredenberg verbarrikadiert. Die Polizisten erschossen ihn, als sie die Wohnung nach mehreren Stunden stürmten. Als die Beamten später die nur wenige Hundert Meter entfernte Wohnung des Mannes durchsuchten, fanden sie dort einen weiteren Toten. Wie dieser starb, ist nicht bekannt.

"Bedrohungslage" über mehrere Stunden

Die Beamten waren laut ihren Angaben am Nachmittag per Notruf über einen Menschen mit einer Schussverletzung alarmiert worden. Als sie am Mehrfamilienhaus eintrafen, habe sich dort ein Mann allein in der Wohnung eines Bekannten verbarrikadiert und die Beamten bedroht. Über mehrere Stunden hinweg habe es eine "Bedrohungslage" gegeben, teilte die Polizei mit.

Hintergründe unklar

Spezialeinsatzkräfte (SEK) stürmten schließlich am frühen Abend die Wohnung. Sie wurden laut Polizei ebenfalls mit einer Waffe bedroht. In der Folge sei auf den Mann geschossen worden, in dessen Folge er starb. Warum der Mann sich in der Wohnung des Bekannten aufhielt und die Beamten angriff, ist unklar.

Leiche in Wohnung des Toten

Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes in einer benachbarten Straße. Anfängliche Hinweise auf Sprengstoff in dieser Wohnung bestätigten sich nicht. Stattdessen fanden die Ermittler eine männliche Leiche. Wie dieser Mann starb, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen. Die Gesamtumstände und die Identität der beiden Toten sollen im Laufe des Tages ermittelt werden, berichtet NDR 1 Niedersachsen.

