Stand: 30.06.2023 07:18 Uhr Rund 1.000 Rotbauchunken bei Wolfsburg ausgewildert

Im Ilkerbruch bei Wolfsburg sind zum dritten Mal vom Aussterben bedrohte Rotbauchunken ausgesetzt worden. Der Naturschutzbund entließ am Donnerstag rund 1.000 der Froschlurche in die Freiheit. Insgesamt wurden 2.800 Tiere im Naturschutzgebiet ausgewildert. In den vergangenen acht Jahren hatte ein Projekt dort eigens neue Teiche für die Unken angelegt. Die Tiere haben laut des Naturschutzbundes durch die Regulierung von Flüssen Lebensräume verloren. Zudem setze ihnen der Klimawandel zu. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) nahm an der Aussetzung teil. Er freue sich sehr über die Wiederansiedlung der heimischen Tierart, sagte er. Sein Ministerium fördert das 3,4 Millionen Euro teure Wiederansiedlungsprojekt mit 860.000 Euro.

