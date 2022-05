Stand: 19.04.2013 20:06 Uhr "Rührt Euch!" - Heimatschutz ist angetreten

Der erste Einsatz ist schon mal ohne größere Verluste überstanden. Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) ist heute zum Dienstantritt der ersten sogenannten Heimatschutz-Kompanie Niedersachsens in Holzminden angereist. Heimatschutz? Die offiziell als "Regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte" (RSU) bezeichneten Einheiten sollen die Bundeswehr im Katastrophenfall oder bei schweren Unglücksfällen unterstützen, eventuell auch Wach- und Sicherungsaufgaben übernehmen. In den Kompanien würden Reservisten auch künftig für die Bundeswehr eine große Bedeutung behalten, sagte de Maizière beim Appell in der Pionierkaserne.

Stillgestanden - mit Waffe oder Klappspaten

Für insgesamt 123 Reservisten der Bundeswehr bedeutet das Ende ihres aktiven Militärdienstes damit nicht zwangsläufig das Ende des Dienstes an der Waffe - wahlweise am Klappspaten. Und das ist tatsächlich eine begehrte Aufgabe: Es habe für die Heimatschutz-Einheit deutlich mehr Bewerber als Stellen gegeben, sagte Bundeswehrsprecher Jürgen Engelhardt. Bewerben konnte sich jeder, der das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine entsprechende gesundheitliche Eignung nachweisen konnte. Militärische Vorerfahrung war für die Kompanie übrigens nicht zwingend erforderlich.

Das meinen die NDR.de Nutzer zur Heimatschutz-Kompanie:

Roger findet: Eine gute Sache, aber nicht gut genug. Richtiger wäre eine Nationalgarde zur Landesverteidigung. Die Bundeswehr kann dadurch verkleinert und für Ferneinsätze spezialisiert werden (siehe USA). Und die Nationalgarde muss auch nicht zwingend kaserniert sein. Das spart nicht nur Geld, sondern führt durch schnellere Reaktionszeiten der Bundeswehr zu mehr Sicherheit, z. B. gegen Piraten, ggf. auch tief im Hinterland. Statt Panzer braucht's Friedens-Konzepte - und für zu Hause Patrioten. Besorgt! schreibt: Im Laufe unserer Geschichte wurden immer dann, wenn kriegerische Auseinandersetzungen bevorstanden, verstärkt Anstrengungen unternommen, die Zivilbevölkerung zu militarisieren. Daher frage ich mich als besorgter Bürger, ob es etwa schon wieder so weit ist, dass die Politik der Meinung ist, dass die offiziellen Streitkräfte nicht mehr ausreichen, um mittel- und langfristig die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten? Gast meint: Na, wenn das man nicht ein Geschenk von de Maizière an seinen ansonsten ungeliebten Parteifreund Schünemann ist. Der lebt doch da in der Gegend - und keiner hat ihn mehr lieb. Dann hat er ja jetzt vielleicht ein tolles Spielzeug vor der Tür. "Heimatschutz" heißt ja "Schutz der Heimat". Ist ja auch viel nachhaltiger, die Heimat mit Waffen schützen zu können, als sich nur auf die ollen Abschiebeverfahren der Politik zu verlassen. (Ironie off) Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der nächste Schritt sein wird, diesen bewaffneten Verein "bei Bedarf" gegen uns Bürger einzusetzen. weitweitweg sagt: Dann wird wohl demnächst das Militär gegen das Volk eingesetzt, war ja schon länger im Gespräch. Dem Land den Rücken zukehren? Das sollte man ernsthaft in Betracht ziehen! Facebook-Nutzer Peter Maiwald fragt: Sind wir schon wieder so weit? Hatten wir das alles nicht schon mal? Gast dagegen sagt: Bei diesen Heimatschutzeinheiten denke ich persönlich an die Schneekatastrophe, das Großfeuer in der Lüneburger Heide (um Gifhorn), die Oderflut usw. Wer jede Person in Uniform gleichstellt mit einem Söldner, der seine Nachbarn, Freunde und Kollegen unterdrücken will, hat jeden Bezug zur Realität in Deutschland verloren. Tinika Christina Schön schreibt bei Facebook: Aha, die Bundeswehr neu verpackt. Ehm ... Wurde an anderer Stelle im Zusammenhang "Heimatschutz" eine Organisation verboten? Facebook-Nutzer Tobias Stritzke meint aber: Die sind in erster Linie für den Kastrophenschutz gedacht. Kein Grund zum Meckern. Heino Comien gibt zu bedenken: Es hat früher (!) viel mehr Heimatschutztruppen gegeben - man denke an die Sturmfluten (1962 & 1973), an die Waldbrand-Katastrophe 1975 und an die Luftbrücke zu vielen Inseln im Winter 1963, als die Schiffsverbindungen wetterbedingt zusammengebrochen waren, und an viele, viele Rettungsflüge des SAR. H aus L findet: Da gibt es Menschen, die den Hintern hoch bekommen, sich neben ihrem normalen zivilen Leben in Ihrer Freizeit für andere engagieren und nur weil sie eine Militäruniform tragen und vielleicht mehr oder weniger mit einer Waffe umgehen könnten, wird das natürlich wieder extrem kritisch beobachtet. Die Replik von Gebranntes Land: Wer zur Freiwilligen Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz möchte, kann das auch ganz ohne "Heimatschutz"-Brigaden!

"Ein bisschen wie die Freiwillige Feuerwehr"

"Die meisten Bewerber melden sich, weil sie was für ihr Land tun wollen", sagte Tanja Saeedi vom Reservistenverband der Bundeswehr auf Anfrage von NDR.de. Die Besoldung sei zweitrangig, weil die meisten Reservisten einen zivilen Beruf ausüben würden. "Das ist ein bisschen wie in der Freiwilligen Feuerwehr", so Saeedi. Die Mitglieder der Heimatschutz-Kompanie verpflichten sich, an fünf bis zehn Tagen im Jahr für Übungen sowie im Ernstfall an Einsätzen teilzunehmen.

Weitere Einheiten in Wittmund und Lüneburg geplant

Die beiden weiteren niedersächsischen Heimatschutz-Kompanien sollen voraussichtlich Ende dieses Jahres in Wittmund und Lüneburg in Dienst gestellt werden. Bundesweit ist die Aufstellung von 30 RSU-Kompanien geplant. Anlass dafür ist die Verkleinerung der Bundeswehr. Als erstes Bundesland hatte Bremen am 15. Juni vergangenen Jahres eine entsprechende Einheit erhalten.