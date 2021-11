Stand: 26.11.2021 12:14 Uhr Rückschlag: Klinik steigt aus Corona-Medikamentenstudie aus

Die Entwicklung des Corona-Medikaments der Braunschweiger Firma Corat Therapeutics verzögert sich weiter. Das Klinikum Braunschweig ist nach Angaben des Entwicklers aus der Medikamenten-Studie ausgestiegen. Seit Beginn der Studienphase vor sieben Monaten habe man dort noch keinem einzigen Patienten das Mittel mit dem Namen COR-101 verabreichen können. Demnach sei es schwierig und aufwendig neben dem normalen Betrieb auf der Intensivstation geeignete Patienten zu finden: Um für die Studie in Frage zu kommen, müssen Patienten schwer an Covid-19 erkrankt sein, denn für diese Zielgruppe wird COR-101 entwickelt. In anderen an der Studie teilnehmenden Kliniken, wie Tübingen, klappe es mit dem Testen allerdings besser, so das Braunschweiger Unternehmen. Insgesamt braucht Corat 400 Probanden für die zweite Phase der Studie. Das Medikament sollte eigentlich im nächsten Jahr zugelassen werden. Das Unternehmen will jetzt Testpatienten in Russland, der Ukraine und Vietnam suchen.

Weitere Informationen Corat Therapeutics: Zu wenige Probanden für Corona-Medikament Das Braunschweiger Unternehmen setzt nun verstärkt auf Studienteilnehmende aus Ländern mit geringerer Impfquote.

