Stand: 09.09.2019 09:10 Uhr

Rübenkampagne startet: Drückt Hitze die Erträge?

Nach dem Dürrejahr 2018 hoffen Niedersachsens Landwirte auf eine bessere Zuckerrübenernte. Doch auch in diesem Jahr dürften die Erträge unter dem Durchschnitt liegen. Es sei deutlich zu wenig Regen gefallen, sagte Volker Meyer, Geschäftsführer des Landvolks Braunschweiger Land, zu NDR 1 Niedersachsen. Zusätzlich belasteten die anhaltend niedrigen Zuckerpreise die Bauern in Niedersachsen.

Videos 00:38 Ertrag der Zuckerrübenernte unterdurchschnittlich Die Nordzucker AG hat eine Erntebilanz gezogen. Aufgrund der Dürre des vergangenen Sommers fallen die Erträge der Zuckerrübenernte unterdurchschnittlich aus. Video (00:38 min)

Bauern steigen auf Biorüben um

Einige Landwirte im Braunschweiger Land setzten mittlerweile auf Biorüben, weil sie sich davon höhere Einnahmen erhofften. Allerdings sei es auch aufwendiger, Biozuckerrüben anzubauen, weil zum Beispiel Unkräuter mechanisch entfernt werden müssten, sagte Landvolk-Geschäftsführer Meyer. Zahlen des Bauernverbands zufolge haben 2017 in Niedersachsen erstmals 30 Landwirte für Nordzucker auf rund 200 Hektar Biozuckerrüben angebaut. Seitdem stiegen Anbaufläche und Nachfrage aus der Lebensmittelindustrie stetig. 2018 waren es demnach 45 Bauern mit 350 Hektar Fläche. 2019 habe sich die Anbaufläche im vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Regen könnte auch jetzt noch helfen

Zur Qualität der Zuckerrüben - also ihrem Zuckergehalt - lasse sich bisher noch nichts sagen. Die Ernte habe gerade erst begonnen und dauere voraussichtlich bis Anfang November. In dieser Zeit könnten die Zuckerrüben auch noch etwas wachsen und an Gewicht zulegen, allerdings nur, wenn es regnet, so Meyer.

