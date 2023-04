Stand: 04.04.2023 11:25 Uhr Rollender Pkw klemmt Frau auf Parkplatz ein - schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Helmstedt ist es am Montagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet ein geparktes Auto ins Rollen und erfasste eine 60 Jahre alte Frau. Das Fahrzeug drückte die Frau gegen einen weiteren Wagen und klemmte sie ein. Zeugen befreiten die Frau, indem sie das Auto wegschoben. Die 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber transportierte sie in eine Spezialklinik nach Magdeburg. Laut dem Sprecher hatte der 35 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens diesen beim Parken nicht ausreichend gesichert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.04.2023 | 13:30 Uhr