Stand: 25.08.2021 12:12 Uhr Rohstoff-Erkundung im Harz: Erster Messflug gestartet

Der erste Messflug zur Erkundung von unterirdischen Rohstoffen im Harz ist am Mittwoch von Hildesheim aus gestartet. Anhand einer neuen Messmethode wollen Forscher aus der Luft herausfinden, ob im westlichen Harz bei Bad Grund (Landkreis Göttingen) noch Stoffe im Boden lagern, die den Abbau lohnen. Mit einer speziellen Sonde kann eine Erkundungstiefe von mehr als 1.000 Metern erreicht werden. Dazu schleppt ein Helikopter die Sonden an einem Seil in etwa 70 Meter Höhe. Die Erkundungsflüge starten im Auftrag der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und werden vom Bund gefördert. Die Flüge finden nur bei gutem Wetter statt und sollen bis zum 3. September dauern.

