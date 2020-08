Stand: 25.08.2020 07:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rittmarshausen: Schützenhaus in Flammen aufgegangen

Das Schützenhaus in Rittmarshausen im Landkreis Göttingen ist am Montagabend ausgebrannt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Rund 90 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren vor Ort, so Cord Hartung von der Gemeinde-Feuerwehr Gleichen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil sich die Türen zunächst nicht öffnen ließen. Sie mussten schließlich aufgeflext werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe sowie die Ursache für das Feuer sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2020 | 07:30 Uhr