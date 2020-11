Riesenfichte aus dem Harz für Berliner Reichstag Stand: 23.11.2020 17:04 Uhr Im Hochharz ist ein XXL-Baum für den Berliner Reichstag gefällt worden. Die Fichte soll als Weihnachtsbaum vor dem Parlament stehen.

Zusammen mit einem Berliner Komitee haben die Experten der Landesforsten die 25 Meter hohe Fichte mit der dichten Krone und den dunkelgrünen Nadeln ausgesucht. Ein Brandenburger Unternehmen übernimmt die schwierige Aufgabe, den Baum im Kalbetal nahe der Okertalsperre abzuholzen und mittels Kran auf einen Schwerlasttransporter zu hieven.

Unter Polizeischutz in die Hauptstadt

Der Transport darf wegen Überlänge nur nachts und unter Polizeischutz fahren. Am Dienstagmorgen wird die Fichte aus dem Harz in Berlin eintreffen und dort den Platz vor dem Reichstag schmücken. Derweil wird es laut Landesforsten immer schwieriger, gesunde XXL-Bäume ausfindig zu machen: Dürre und Borkenkäfer machten auch den Riesen zu schaffen, sagt Michael Rudolph. In den nächsten Jahren dürfte es aber trotzdem weiterhin riesige Weihnachtsbäume aus dem Harz geben.

Weitere Informationen Borkenkäfer befällt 3.000 Hektar Nationalpark-Wald Der Borkenkäfer hat sich im vergangenen Jahr auf mehr als 3.000 Hektar Fläche im Nationalpark Harz ausgebreitet. Der bisherige Negativrekord lag bei 400 Hektar. mehr Harzer Weihnachtsfichte für Berlin Im Landkreis Goslar haben Profis am Montag einen Weihnachtsbaum für das Reichstagsgebäude in Berlin geschlagen. Die Fichte ist rund 31 Meter hoch und etwa 63 Jahre alt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.11.2020 | 13:30 Uhr