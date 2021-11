Riesen-Weihnachtsbaum: Aus dem Solling nach Wolfsburg Stand: 17.11.2021 17:10 Uhr Im Solling ist am Mittwoch eine 23 Meter hohe Fichte gefällt worden. Aus ihr wird nun ein XXL-Weihnachtsbaum für die Autostadt.

In Privathaushalten geht der Trend zum kleineren Weihnachtsbaum - nicht so in der Autostadt. In der Nacht zu Freitag soll der Mega-Baum in Wolfsburg aufgestellt werden. Nach Angaben von Michael Rudolph, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, ist es seit vielen Jahren Tradition, dass die Landesforsten den Weihnachtsbaum für die Autostadt liefern. Der diesjährige Baum ist 45 Jahre alt.

Landesforsten liefern auch Baum für Reichstagsgebäude

"Wir haben wieder ein gutes Exemplar mit schönem Nadelkleid gefunden", sagte Rudolph. Aus dem Gebiet der Landesforsten im Harz sollen in diesem Jahr auch wieder zwei Fichten für das Reichstagsgebäude in Berlin und die Schlossarkaden in Braunschweig kommen. Die Suche nach passenden Bäumen werde allerdings immer schwieriger, so Rudolph: Zahlreiche Fichten seien durch Borkenkäfer-Befall geschädigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.11.2021 | 07:30 Uhr