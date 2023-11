Stand: 06.11.2023 07:24 Uhr Rettungswagen kollidiert mit Motorrad - Fahrerin schwer verletzt

Auf einer Fahrt zu einem Einsatz ist ein Krankenwagen auf der Bundesstraße 3 bei Dransfeld (Landkreis Göttingen) mit einer Motorradfahrerin zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut der Polizei am Sonntagvormittag. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer des Rettungswagens auf der Bundesstraße nach Varmissen (Landkreis Göttingen) links abbiegen. Dann sei es zur Kollision gekommen, so die Polizei. Das Fahrzeug war demnach auf einer Einsatzfahrt unter Nutzung von Sonderrechten. Damit sind Blaulicht und Martinshorn gemeint. Ob das Fahrzeug beides nutzte oder nur eines dieser Mittel, teilte die Polizei nicht mit. Die B3 war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt.

