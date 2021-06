Rettungsschwimmer üben am Tankumsee für den Ernstfall Stand: 21.06.2021 15:25 Uhr Sommerzeit ist Badezeit. Um zu verhindern, dass Menschen dabei ums Leben kommen ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz.

Am Sonntag haben Rettungsschwimmer in einem See bei Gifhorn geübt. Im Ernstfall müssen die Rettungsschwimmer schnell sein. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters mussten die Teinehmenden ihre Fitness unter Beweis stellen. Laufeinheiten wechselten sich mit Schwimmeinheiten ab. Wegen der Corona-Zwangspause stießen manche Retter durchaus an ihre körperlichen Grenzen. Das zurückliegende Jahr habe die Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer besonders gefordert, bilanzierte Gerrit Meisel von der DLRG Braunschweig.

Rettungsschwimmern fehlt die Vorbereitung im Winter

Die Vorbereitung, die sonst im Winter gemacht werde, fehle, so Meisel. Man habe eine Riesenaufgabe vor der Brust und müsse die Ausbildung nachholen. Der Sommer werde dadurch ein richtiger Kraftakt. Die wichtigste Übungseinheit am Sonntag war es, Ertrinkende aus dem Wasser zu ziehen. Trotz der Widrigkeiten hätten aber die rund 20 Rettungsschwimmer bewiesen, das sie das noch können, sagte Meisel.

Trotz des Einsatzes des DLRG hat es in dieser Badesaison allerdings wieder Tote und Verletzte gegeben: Am Wochenende ertranken im Norden mehrere Menschen.

