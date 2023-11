Rettungskonzept für Krankenhaus Holzminden ist gescheitert Stand: 22.11.2023 11:47 Uhr Wende im Fall des insolventen Krankenhauses Holzminden: Eigentlich wollte die Kommune die Gebäude für zwölf Millionen Euro kaufen. Nun sollen stattdessen medizinische Versorgungszentren gerettet werden.

Über die Hintergründe der Entscheidung informierte Landrat Michael Schünemann (parteilos) die Öffentlichkeit am Mittwochvormittag. Demnach kündigten 120 Mitarbeiter - darunter auch Ärzte und Beschäftigte in Schlüsselpositionen. So könne das Krankenhaus - auch als Rumpfkrankenhaus - nicht weitergeführt werden. Die Kommune könne zudem nicht der Betreiber eines Krankenhauses sein und es sei nicht zu erwarten, dass ein externer Betreiber das Krankenhaus übernehme.

Medizinische Versorgungszentren werden gerettet

Statt des Krankenhauses sollen nun drei medizinische Versorgungszentren im Landkreis Holzminden gerettet werden. Diese hatten ebenfalls Insolvenz angemeldet. Der Rat der Stadt Holzminden hat für ihre Rettung gestern eine Bürgschaft in Höhe von 2,2 Millionen Euro beschlossen.

Klinik hatte verkleinert werden sollen

Ursprünglich hatten Stadt und Landkreis Holzminden in die insolvente Klinik investieren wollen. Mit der millionenschweren Finanzspritze sollte Zeit gewonnen und die Klinik saniert werden. Die Pläne sahen vor, die Klinik von 180 Betten auf 40 Betten zu verkleinern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.11.2023 | 11:00 Uhr