Restaurant in Wolfenbüttel in der Weihnachtsnacht abgebrannt

Ein Feuer hat in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ein Restaurant in Wolfenbüttel zerstört, das gerade umgebaut wurde. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Es seien mehrere Benzinkanister gefunden worden, hieß es. Zur Höhe des Schadens machten die Beamten am Freitag zunächst keine Angaben.

