Stand: 22.12.2020 12:28 Uhr Rentner in Wolfsburg mit 3,03 Promille im Auto unterwegs

Die Polizei in Wolfsburg hat einen 66-jährigen, stark alkoholisierten Autofahrer erwischt. Zeugen hatten zuvor die Beamten alarmiert, weil der Mann mit seinem VW Beetle in Schlangelinie fuhr, mehrfach den Bordstein touchierte und in den Gegenverkehr geriet. Bei dem Fahrer stellen die Polizisten einen Atemalkoholwert von 3,03 Promille fest. Er musste eine Blutprobe abgeben, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Rentner wird sich nun vor Gericht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

