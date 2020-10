Stand: 22.10.2020 08:58 Uhr Rentner durchschaut Enkeltrick: Polizei fasst Verdächtige

Die Polizei in Braunschweig hat zwei mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger festgenommen. Die 24 und 28 Jahre alten Männer sollen versucht haben, einen Rentner um mehrere Tausend Euro zu betrügen. Nach Angaben der Beamten gab sich einer der Täter am Telefon als Sohn des 73-Jährigen aus, der dringend Geld benötige. Zum Schein ging der Rentner darauf ein, hob Geld von der Bank ab und verstaute es an einem vereinbarten Ort. Parallel dazu alarmierte er die Polizei. Die Beamten konnte die mutmaßlichen Betrüger schließlich bei der Abholung des Geldes stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.10.2020 | 09:30 Uhr