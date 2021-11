Stand: 04.11.2021 12:42 Uhr Rennau: Polizei schnappt drei mutmaßliche Autodiebe

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei gleich drei mutmaßliche Autodiebe auf der A2 gestellt. Der erste Fahrer flüchtete in einem BMW vor einer Kontrolle bei Rennau (Landkreis Helmstedt), raste über die Abfahrt Helmstedt-Ost und verunglückte. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei Helmstedt-West überprüften die Beamten kurz darauf erneut einen BMW und stellten fest, dass das Auto in Hamburg gestohlen worden war. Ein weiterer Fahrer raste in einem Audi vor einer Kontrolle in Rennau davon, nahm die Ausfahrt Helmstedt-West - und fiel dort direkt der Polizei in die Hände, die noch mit dem anderen Diebstahl beschäftigt war. Zwei der drei Autos waren in Göttingen entwendet worden.

