Stand: 16.01.2024 15:43 Uhr Reizgas an Schule in Peine versprüht: 20 Kinder betroffen

In Peine soll am Dienstagmorgen ein 15-Jähriger Reizgas in einem Toilettenraum der Bodenstedt-/Wilhelmschule versprüht haben. Laut Polizei sollen insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler daraufhin Augen- und Atemwegsreizungen erlitten haben. Eine Schülerin musste demnach am Vormittag vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei allen anderen Betroffenen ließen die Beschwerden nach kurzer Zeit wieder nach. Laut Polizei trafen Einsatzkräfte den 15-jährigen Verdächtigen noch auf dem Schulgelände an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Dort wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Es ist nicht der erste Fall dieser Art an der Peiner Schule: Am Vortag soll laut Polizei ein 17-Jähriger Reizgas versprüht und so fünf Lehrkräfte verletzt haben. Die Vorfälle hängen ersten Ermittlungen zufolge jedoch nicht zusammen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min