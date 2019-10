Stand: 09.10.2019 15:42 Uhr

Reiselustig: Harzer Luchse wandern nach Südosten

Die Luchse aus dem niedersächsischen Teil des Harzes wandern: Zum ersten Mal seit 2015 sind im Südharz wieder junge Luchse dokumentiert worden. Aufnahmen einer Wildtierkamera zeigten eine Luchsin mit drei kräftigen Jungtieren im Thüringer Teil des Südharzes, teilte der Umweltverband BUND am Dienstag in Erfurt mit. Die Universität Göttingen betreibt in der Region gemeinsam mit dem BUND ein Monitoring-Projekt, das vom Land Thüringen unterstützt wird. Ein Großteil der mehr als 135 Luchse in Deutschland, vermutlich rund 90 Tiere, lebt laut Bundesamt für Naturschutz in Niedersachsen.

Videos 28:35 NaturNah Auf den Spuren von Heinz Sielmann NaturNah Luchs, Dachse, Vögel und andere Tiere auf dem ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifen: Heinz Sielmanns Naturschutz-Stiftung in Duderstadt fördert ein grenzüberschreitendes Biotop. Video (28:35 min)

Bislang kaum Luchse in Thüringen

"Wir freuen uns sehr über den Nachweis und die kräftigen Jungtiere", sagte Burkhard Vogel, der thüringische Landesgeschäftsführer des BUND. Die Situation der Luchse in Deutschland sei aber noch immer sehr besorgniserregend, fügte er hinzu. Hauptbedrohung der scheuen Katzen sei der Straßenverkehr. Für Menschen stellten Luchse keine Gefahr dar, zu Übergriffen auf Nutztiere komme es nur sehr selten, versicherten die Umweltschützer. Thüringen und Hessen spielten für die Vernetzung der isolierten Vorkommen im Harz und Bayerischen Wald eine besondere Rolle. "Bisher kommen Luchse hier allerdings nur sporadisch vor", erklärte Vogel. Die fotografierte Luchsin mit ihrem Nachwuchs gehöre zum Harzer Vorkommen.

Weitere Informationen Der Harz ist voll: Luchse suchen neue Reviere Luchse haben sich im Harz mittlerweile so gut vermehrt, dass sie sich neue Reviere suchen. Jungtiere wurden unter anderem im Solling und im Leinebergland gesichtet. (28.12.2018) mehr Auge in Auge mit den Luchsen im Harz Seit mehreren Jahren leben im Harz wieder Luchse in freier Wildbahn. Zu sehen bekommt man die scheuen Raubkatzen aber nur in einem Schaugehege bei Bad Harzburg. Ein Wandertipp. (25.09.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.10.2019 | 09:30 Uhr