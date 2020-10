Stand: 12.10.2020 13:13 Uhr Reifenstecher in Wolfsburg unterwegs - mindestens 31 Taten

In mehreren Stadtteilen in Wolfsburg haben Unbekannte in der vergangenen Woche mindestens 31 Reifen geparkter Autos zerstochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Dabei waren die Fahrzeuge verschiedener Hersteller betroffen. Der Großteil der Taten soll zwischen Donnerstagnachmittag und Sonnabendmorgen begangen worden sein. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

