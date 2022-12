Stand: 31.12.2022 09:55 Uhr Reifen kaputt: 37-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 37-jähriger Mann ist am Freitagabend auf der A2 nahe Helmstedt lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Das Auto überschlug sich dabei. Der Wagen blieb in einem Waldstück auf dem Dach liegen. Nach ersten Erkenntnissen habe vermutlich ein defekter Vorderreifen den Unfall ausgelöst, so die Polizei.

