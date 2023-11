Stand: 21.11.2023 08:14 Uhr Region Goslar am schwersten von Extremwetter betroffen

In Niedersachsen hat extremes Wetter von 2002 bis 2021 Schäden in Höhe von 705 Millionen Euro an Wohngebäuden verursacht. Das geht aus einer Bilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Der Landkreis Goslar war demnach am häufigsten betroffen. Sturm, Hagel oder Starkregen richteten dort durchschnittlich 4.000 Euro Schaden pro Gebäude an. Den teuersten Schadensdurchschnitt mit 21.200 Euro erreichte der Landkreis Goslar 2017. Grund dafür waren gleich mehrere schwere Unwetter in jenem Jahr. Am glimpflichsten kamen in den untersuchten 20 Jahren die Einwohner der Stadt Oldenburg davon. Dort beträgt der Schaden knapp 900 Euro je Gebäude.

